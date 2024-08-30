Экономист Щербаченко: высокая доходность депозитов — одна из причин возможного сокращения наличных в обороте
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко прокомментировал прогноз Центробанка о возможном сокращении наличных средств в обороте. Об этом сообщила «Российская газета».
По словам экономиста, одна из причин такого решения заключается в высокой доходности банковских депозитов. В данных условиях россияне не имеют стимулов хранить деньги «под матрасом», пояснил эксперт.
Он также напомнил о популярности безналичных платежей. Каждый второй россиянин пользуется переводами через СБП, добавил сайт MK.Ru.
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