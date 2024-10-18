Экономист Щербаченко: проблемы с импортом могут привести к росту цен на непродовольственные товары

Понижение цен на продовольственные товары в ноябре текущего года может замедлить уровень инфляции до 7,8–8,2%. При этом стоимость непродовольственных товаров увеличится, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в разговоре с «Газетой.ru».
Причина кроется в проблемах с импортом, а также в увеличении издержек, приводит слова экономиста «ФедералПресс». Сейчас цены на непродовольственные товары выросли на 0,62%.
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