Экономист Щербаченко: проблемы с импортом могут привести к росту цен на непродовольственные товары

Понижение цен на продовольственные товары в ноябре текущего года может замедлить уровень инфляции до 7,8–8,2%. При этом стоимость непродовольственных товаров увеличится, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в разговоре с «Газетой.ru».