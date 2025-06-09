Экономист Щербаченко предсказал снижение ставок по вкладам после решения ЦБ

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко спрогнозировал снижение банковских ставок по депозитам после очередного решения Центрального банка о ключевой ставке. Об этом сообщил News.ru.
По мнению эксперта, кредитные организации начнут пересмотр процентов по вкладам в ближайшие недели, но диапазон ставок сохранится в пределах 14–19%.
«В ближайшие две-три недели ставки по вкладам могут немного снизиться, но их уровень будет зависеть от реакции банков на изменение ключевой ставки», — пояснил специалист.
Он также отметил, что возможности фиксации ставок на текущих уровнях или их дальнейшего уменьшения в течение второй половины 2025 года будут зависеть от инфляционных ожиданий и дальнейших шагов регулятора.
Праздник ко Дню России пройдет в Свердловском парке в Лосино-Петровском
Нефть разлилась по Енисею на 30 км после аварии 8 июня
В России откроют военное училище для беспилотных войск
Еще 4 тысячи неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье
Глава Лосино-Петровского провел выездной прием для медицинских работников
Фестиваль «Праздник одуванчиков» прошел в Можайске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте