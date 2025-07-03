Экономист Щербаченко предположил, что в июле курс доллара будет колебаться от 77 до 83 рублей

Экономист Петр Щербаченко поделился прогнозом относительно курса доллара на июль. В беседе с News.ru эксперт указал, что рост выше 83 рублей кажется маловероятным.

Специалист подчеркнул, что в июле курс доллара будет находиться в диапазоне от 77 до 83 рублей.

«Российский рубль продолжает демонстрировать стабильность по отношению к доллару, несмотря на все внешние довольно негативные факторы. В июле курс американской валюты будет колебаться в пределах 77–83 рублей. Рост выше 83 рублей маловероятен», — цитирует Щербаченко телеканал «Саратов 24».

Он также выделил ключевые факторы, влияющие на динамику рубля, включая баланс валютных операций. По словам экономиста, экспортеры с начала года продавали валютную выручку выше обязательных нормативов. Кроме того, рубль поддерживает действующая денежно-кредитная политика, что делает рублевые активы достаточно привлекательными.