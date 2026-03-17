Экономист Щербаченко посоветовал открыть сразу несколько вкладов для увеличения прибыли по банковским депозитам

Для увеличения прибыли по банковским депозитам рекомендуется открыть сразу несколько вкладов, сообщил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он объяснил, что после снижения ключевой ставки Центробанка проценты по депозитам, вероятно, уменьшатся.

По мнению эксперта, ставки по вкладам снизятся через пару недель после падения ключевой ставки 20 марта. Если у вас есть средства, лучше всего распределить накопления и открыть два или три вклада для оптимального результата. Один депозит на срок до трех месяцев подойдет для краткосрочных целей, например, для накопления на отпуск. Второй вклад на срок от шести до девяти месяцев можно использовать для долгосрочных планов. Кроме того, стоит рассмотреть накопительный счет для дополнительного дохода от зарплаты, предложил Щербаченко.

Доцент также отметил, что в первой декаде марта средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках составляет 13,87% годовых. Общий объем застрахованных средств на вкладах в России на 1 января 2026 года достиг 85,8 трлн рублей, что на 14,7% больше, чем в 2025 году.