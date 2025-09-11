Экономист Щербаченко посоветовал новичкам инвестировать только свободные средства
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал News.ru, как начинающие инвесторы могут не потерять деньги при вложении накоплений.
По словам экономиста, избежать потерь поможет грамотная диверсификация рисков. Новичкам он рекомендовал инвестировать только свободные средства и ориентироваться на долгосрочную перспективу.
«В современном мире инвестиции стали доступны каждому. Начать формировать финансовый портфель можно буквально с любой суммы — главное подойти к процессу осознанно и следовать базовым принципам», — отметил эксперт.
Как пояснил Щербаченко, одно из фундаментальных правил — нужно диверсифицировать риски, то есть распределять средства между разными активами и секторами компаний.