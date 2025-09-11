Экономист Щербаченко посоветовал новичкам инвестировать только свободные средства

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал News.ru , как начинающие инвесторы могут не потерять деньги при вложении накоплений.

По словам экономиста, избежать потерь поможет грамотная диверсификация рисков. Новичкам он рекомендовал инвестировать только свободные средства и ориентироваться на долгосрочную перспективу.

«В современном мире инвестиции стали доступны каждому. Начать формировать финансовый портфель можно буквально с любой суммы — главное подойти к процессу осознанно и следовать базовым принципам», — отметил эксперт.

Как пояснил Щербаченко, одно из фундаментальных правил — нужно диверсифицировать риски, то есть распределять средства между разными активами и секторами компаний.