Экономист Щербаченко назвал прогнозы по ключевой ставке причиной снижения ставок по депозитам

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в интервью News.ru сообщил, что ожидается уменьшение ключевой ставки, и это влияет на предложения банков по депозитам.

Специалист отметил, что годовая инфляция в июне 2025 года составила 9,4%, что ниже майского показателя. По прогнозам, ключевая ставка может опуститься до 16% к концу года.

По словам эксперта, банки корректируют ставки заранее, ожидая снижения ключевой ставки. Средние ставки по депозитам могут опуститься до 12–13% для вкладов сроком на год и до 15–16% для краткосрочных вложений.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что к концу текущего года ключевая ставка Центрального банка России может опуститься до 15%. Он считает, что оптимальным вариантом для страны будет ключевая ставка в 7%.