Экономист Сазанова рассказала, как дачникам заработать на ягодах

Экономист Светлана Сазанова сообщила, что дачники могут заработать до 150-200 тысяч рублей за сезон на клубнике, ежевике и смородине. Такой доход возможен при постоянном уходе за посадками, передает «Абзац» .

Сазанова уточнила, что участок площадью 4-6 соток может приносить до 150-200 тысяч рублей за сезон при выращивании ягод.

По ее словам, такой заработок возможен на клубнике, ежевике и смородине. Она добавила, что для этого нужно постоянно жить на даче, регулярно поливать посадки и ухаживать за ними.

Сазанова привела пример соседки по загородному дому. За прошлый летний сезон та вырастила и продала 120 килограммов клубники по 500 рублей за килограмм, 150 килограммов смородины по 700 рублей и 60 килограммов ежевики по 600 рублей. Общая выручка составила 201 тысячу рублей, пишет Москва 24.

Экономист подчеркнула, что такой способ заработка выгоден только при больших объемах урожая.