Экономист Сазанова что сложнее всего в условиях растущей инфляции экономить семьям с детьми

В условиях растущей инфляции россиянам становится все сложнее экономить, потому что доходы не поспевают за увеличивающимися ценами. Об этом РИАМО рассказала кандидат экономических наук Светлана Сазанова.

По ее словам, инфляция по-разному сказывается на семьях с разным доходом. Обеспеченные люди могут обойти ее за счет инвестиций. Среднему классу и тем, у кого доходы ниже, приходится еще тяжелее.

Как добавило «АБН24», тяжелее всех приходится семьям с детьми. Потому что последние быстро растут, и им постоянно нужна новая обувь и одежда. Поэтому экономить на этой важной статье расходов очень трудно.