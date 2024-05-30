Экономист Сазанова что сложнее всего в условиях растущей инфляции экономить семьям с детьми

В условиях растущей инфляции россиянам становится все сложнее экономить, потому что доходы не поспевают за увеличивающимися ценами. Об этом РИАМО рассказала кандидат экономических наук Светлана Сазанова.

По ее словам, инфляция по-разному сказывается на семьях с разным доходом. Обеспеченные люди могут обойти ее за счет инвестиций. Среднему классу и тем, у кого доходы ниже, приходится еще тяжелее.

Как добавило «АБН24», тяжелее всех приходится семьям с детьми. Потому что последние быстро растут, и им постоянно нужна новая обувь и одежда. Поэтому экономить на этой важной статье расходов очень трудно.

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