Экономист Салкин указал на спекуляционную активность вокруг криптовалюты

Владимир Скалкин, доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, обсудил перспективы биткоина как потенциальной замены доллара в качестве мировой резервной валюты. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По мнению эксперта, значительная доля интереса к криптовалютам связана с искусственными ожиданиями и активным спекулированием.

«Большая часть того, что имеет отношение к криптовалюте — это не про реальность, раздута большая спекуляционная, хайповая активность», — заявил специалист.

Однако он указал на рациональное зерно использования соответствующего инструмента. Речь идет о необходимости обновления существующей финансовой системы.

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