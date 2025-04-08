Экономист Салкин указал на спекуляционную активность вокруг криптовалюты

Владимир Скалкин, доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, обсудил перспективы биткоина как потенциальной замены доллара в качестве мировой резервной валюты. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
По мнению эксперта, значительная доля интереса к криптовалютам связана с искусственными ожиданиями и активным спекулированием.
«Большая часть того, что имеет отношение к криптовалюте — это не про реальность, раздута большая спекуляционная, хайповая активность», — заявил специалист.
Однако он указал на рациональное зерно использования соответствующего инструмента. Речь идет о необходимости обновления существующей финансовой системы.
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