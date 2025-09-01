Экономист Сафонов напомнил об изменении порядка расчета отпускных

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу новый порядок расчета отпускных. Об изменениях рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в интервью радиостанции Sputnik .

По словам эксперта, теперь при определении размера выплат будут учитываться квартальные и годовые премии. Нововведение приведет к увеличению отпускных большинству трудоустроенных россиян.

«Разовые приказы в расчет среднего заработка не брались работодателем, а сейчас это исправлено. Будет учитываться вся сумма, полученная от работодателя», — пояснил специалист.

Он также добавил, что изменения коснутся только отпускных, больничные рассчитываются особым порядком.