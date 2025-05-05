Экономист Романченко: для жизни на дивиденды нужен значительный начальный капитал
Дивиденды не являются гарантией стабильного дохода. Об этом заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат технических наук Ольга Романченко в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, дивиденды по акциям российских компаний зависят от множества факторов, включая экономическое положение страны, решения Центробанка, поддержку отрасли со стороны правительства, а также санкции и геополитическую обстановку.
Для комфортного существования на дивиденды необходим значительный начальный капитал, которого большинство россиян не имеет. К тому же инвестиции требуют постоянного анализа рынка и управления риском. Таким образом, жизнь на дивиденды — скорее сложная задача, чем легкий путь к финансовой независимости, подчеркнула Романченко.