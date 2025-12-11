Экономист Разуваев заявил, что золото — лучшая защита сбережений от внешних рисков

Финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев в интервью NEWS.ru заявил, что для россиян золото — самый надежный способ хранения сбережений.

По мнению эксперта, этот актив максимально защищен от внешних рисков и подтверждается стратегией государства. Разуваев подчеркнул, что гражданам России стоит рассмотреть возможность инвестирования в золото через фонды, доступные у многих инвестиционных компаний и банков, чьи акции торгуются на Московской Бирже.

«Естественно, его нельзя арестовать никакими санкциями, потому что все это хранится в России», — цитирует эксперта ИА НСН.

Эксперт также отметил, что 35% резервов Центробанка страны представлено золотом, которое находится на территории России.