Экономист Разуваев выразил недоумение из-за ажиотажа вокруг закрытия обменников

Экономист Александр Разуваев выразил недоумение по поводу ажиотажа вокруг закрытия пунктов обмена валют на фоне снижения курса доллара. Об этом сообщил aif.ru.

«Любой человек все операции давно делает через банковское приложение, не через обменники, поэтому я не понимаю эту ситуацию», — заявил специалист.

По данным СМИ, резкое падение курса американской валюты спровоцировало закрытие российских обменников. Утром 13 февраля курс доллара достиг отметки в 92 рубля, а к 10:25 по московскому времени опустился до 90,8 рубля.

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