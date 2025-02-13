Экономист Разуваев выразил недоумение из-за ажиотажа вокруг закрытия обменников

Экономист Александр Разуваев выразил недоумение по поводу ажиотажа вокруг закрытия пунктов обмена валют на фоне снижения курса доллара. Об этом сообщил aif.ru .

«Любой человек все операции давно делает через банковское приложение, не через обменники, поэтому я не понимаю эту ситуацию», — заявил специалист.

По данным СМИ, резкое падение курса американской валюты спровоцировало закрытие российских обменников. Утром 13 февраля курс доллара достиг отметки в 92 рубля, а к 10:25 по московскому времени опустился до 90,8 рубля.