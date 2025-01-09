Экономист Разуваев: миллион рублей проще всего вложить в депозит под 21-23%

Самый простой способ выгодно вложить 1 миллион рублей — открыть вклад под 21–23% в надежном банке. Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист и инвестиционный аналитик Александр Разуваев.

По словам эксперта, если держать на депозите 1 миллион рублей в течение года, можно заработать 210–230 тысяч рублей. Однако важно помнить, что теперь проценты по вкладам от 1 миллиона рублей облагаются НДФЛ по ставке 13% за вычетом необлагаемой суммы.

Разуваев предложил разделить сумму пополам и хранить 500 тыс. рублей на депозите. Оставшиеся деньги можно инвестировать в золото или в высоконадежные акции.

По его мнению, с учетом дивидендов, которые приносят акции, можно заработать до 30–40% в год при благоприятной рыночной конъюнктуре. При этом эксперт выразил надежду, что в следующем году не произойдет событий, способных резко обвалить котировки этих активов.