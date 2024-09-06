Экономист Ракша: повышение ключевой ставки зависит от темпов роста инфляции

Рынок замер в напряженном ожидании повышения ключевой ставки с нынешних 18% до 20%. Об этом рассказал экономист Денис Ракша в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, принятие соответствующего решения зависит от двух показателей. Велика вероятность, что Центробанк поднимет ставку, если темпы роста инфляции и инфляционных ожиданий будут высокими, пояснил специалист.

Сейчас, отметил Ракша, повышение ставки не окажет существенного влияния на экономику России.