Экономист Ракша: повышение ключевой ставки зависит от темпов роста инфляции

Рынок замер в напряженном ожидании повышения ключевой ставки с нынешних 18% до 20%. Об этом рассказал экономист Денис Ракша в беседе с радиостанцией Sputnik.
По его словам, принятие соответствующего решения зависит от двух показателей. Велика вероятность, что Центробанк поднимет ставку, если темпы роста инфляции и инфляционных ожиданий будут высокими, пояснил специалист.
Сейчас, отметил Ракша, повышение ставки не окажет существенного влияния на экономику России.
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