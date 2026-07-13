Экономист Проценко подчеркнула, что валютный рынок России находится под влиянием геополитической нестабильности

Генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко в беседе с RT заявила, что новый виток военной и геополитической эскалации в Персидском заливе способен подтолкнуть цены на нефть заметно выше 80 долларов за баррель, что оказывает поддержку рублю.

Специалист пояснила, что рынок вновь учитывает риски перебоев с поставками через Ормузский пролив после обмена ударами между США и Ираном: нефтяные котировки уже восстановились до 78,9 доллара за баррель Brent. На этом фоне актуальный диапазон для доллара в середине лета составляет 74,5–80 рублей.

Однако аналитики расходятся во мнениях относительно дальнейшей динамики рубля. С одной стороны, высокая ключевая ставка ЦБ (14,25%) и налоговый период поддерживают национальную валюту. С другой — эксперты отмечают замедление продаж валютной выручки экспортерами из-за снижения мировых цен на энергоносители в предыдущие месяцы, а также возобновление покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Большинство экспертов сходятся во мнении, что курс вряд ли выйдет за пределы психологически важной отметки в 100 рублей за доллар без новых сильных внешних шоков, хотя среднесрочный тренд может быть направлен на постепенное ослабление национальной валюты по мере исчерпания эффекта от высоких процентных ставок.