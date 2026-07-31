Экономист Покаместов назвал способ сберечь до 20% дохода

Система накоплений с распределением денег по категориям позволяет сберечь до 20% годового дохода, сообщил экономист Илья Покаместов, передает «Абзац» .

Покаместов подсчитал, что система конвертов помогает сохранить от 10 до 20% заработка за год. Человек заранее распределяет регулярный доход на обязательные траты и реже совершает спонтанные покупки.

После такого планирования остается неприкосновенный запас, а повседневные потребности оплачиваются только из выделенных на них сумм.

«Эта система действительно удобна, потому что и дисциплинирует, и структуру сбережений формирует, и не позволит другой руке залезть в кубышку, уменьшая их ценность», — сказал Покаместов.

Экономист отметил, что деньги можно распределять наличными или по банковским счетам. Если не тратить накопления и вложить их в финансовые инструменты, они могут приносить доход и сохранять ценность.