Экономист Подольская: курс юаня может упасть на фоне замедления темпов роста экономики КНР

Повысились риски падения курса юаня. Это может произойти на фоне замедления темпов роста экономики Китая, считает доцент кафедры международных экономических отношений Президентской академии Татьяна Подольская. Своим мнением эксперт поделилась в беседе с сайтом «Газета.Ru» .

Она отметила, что валютный курс юаня жестко контролируется со стороны правительства КНР. Этот момент необходимо учитывать при совершении вложений, передает RT.

По мнению Подольской, юань допустимо рассматривать только как инструмент диверсификации рисков. При этом стоит вкладывать в него не больше 20% своих денежных средств, резюмировала специалист.