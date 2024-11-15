Экономист Петрова: рассрочка в онлайн-магазинах до 100 тысяч рублей не будет фиксироваться в бюро кредитных историй

С 1 декабря 2025 года сервисы рассрочки в интернет-магазинах перейдут под контроль Центрального банка. Операторов обяжут передавать данные о рассрочке в бюро кредитных историй (БКИ) в том случае, если стоимость покупки превышает 100 тысяч рублей. Об этом рассказала сайту «Аргументы и факты» кандидат экономических наук Светлана Петрова.

Она отметила, что сейчас рассрочку может предоставлять как сам маркетплейс через какой-то банк, так и поставщики товара через личные ресурсы. Второй вариант не отражается в БКИ.

Однако в декабре планируется, что предоставлять финансовые услуги клиентам смогут только компании с капиталом не менее 5 миллионов рублей. Верхний временной порог рассрочки составит шесть месяцев, добавила специалист.