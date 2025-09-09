Экономист Пенкин отметил, что снижение ключевой ставки приведет к ослаблению рубля

Экономист Павел Пенкин в интервью радио Sputnik поделился мнением о том, как изменение ключевой ставки ЦБ может повлиять на курс рубля. Он отметил, что ставка рефинансирования, устанавливаемая Центробанком РФ, оказывает косвенное влияние на курс национальной валюты.

По словам экономиста, повышение ставки обычно способствует укреплению национальной валюты, так как деньги становятся более дорогими и хранить их на рублевых депозитах становится выгоднее. В случае снижения ставки, наоборот, банки начинают скупать иностранную валюту, что приводит к ослаблению рубля.

Пенкин считает, что снижение ставки, которое все ожидают, приведет к ослаблению рубля. Однако существенного падения курса национальной валюты, по его мнению, ожидать не стоит, так как Центральный банк будет регулировать этот процесс.