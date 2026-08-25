Экономист Овечкин объяснил, как брачный договор делит ипотечную квартиру

Квартира, купленная в браке, обычно считается совместной собственностью, даже если ипотеку платит один супруг. Изменить порядок владения поможет брачный договор, сообщает PITER.TV .

Семейный кодекс считает жилье, купленное в браке, совместно нажитым имуществом. Не имеют значения счет для первоначального взноса, оформление кредита и наличие дохода у второго супруга. Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин отметил, что брачный договор позволяет закрепить финансовые вложения сторон юридически.

Такой договор действует только между супругами и не меняет их обязательств перед банком. Если оба выступают созаемщиками, кредитор вправе требовать выплаты с каждого, даже если жилье по договору должно перейти одному из них. О заключении соглашения, затрагивающего залоговую квартиру, необходимо уведомить банк.

Документ должен быть нотариально удостоверен: соглашение, подписанное без нотариуса, юридической силы не имеет. В него нельзя включать условия об алиментах, детях или бытовых обязанностях. Овечкин также посоветовал прописывать режим не только для конкретной квартиры, но и для будущей недвижимости, приобретаемой в браке. Страхование жизни и здоровья заемщика может защитить семью при утрате трудоспособности или смерти заемщика.