Экономист Остапкович поддержал идею передачи пенсионных баллов родителям

Депутаты Госдумы предложили законопроект, позволяющий россиянам передавать пенсионные баллы своим родителям, чтобы те могли выйти на пенсию раньше. Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович охарактеризовал это как перспективу «семейного трансфера», сообщил Инфо24 .

Он отметил, что если инициатива станет законом, то россияне смогут улучшить финансовое положение своих менее обеспеченных родителей. Экономист считает, что это не нанесет вреда, однако влияние нововведения на социальную сферу пока трудно оценить.

Он добавил, что для реализации передачи пенсионных баллов от семьи не потребуются значительные затраты со стороны государства, за исключением расходов на учет этих баллов.