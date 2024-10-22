Экономист Остапкович объяснил, что люди иногда разводятся ради субсидий по ЖКХ

Россияне иногда разводятся не потому, что у них не хватает средств на оплату ЖКХ, а потому что просто хотят получать от государства больше мер поддержки. Об этом Инфо 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Таким образом он отреагировал на заявление о том, что россияне разводятся, потому что им не хватает денег на оплату ЖКХ. На самом деле, отметил эксперт, это распространенная и почти мошенническая схема. Фактически семьи не распадаются, но браки расторгают. Например, чтобы получать пособия в качестве матерей-одиночек.

Остапкович подчеркнул, что речь не идет о нехватке денег. Все дело в ненасытности людей, которые всегда хотят получить больше, в том числе и государственных субсидий. При этом эксперт добавил, что речь идет не только россиянах, а о людях во всем мире.