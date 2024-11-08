Экономист Остапкович назвал ювелирные украшения плохой инвестицией

Попытка сохранить свои сбережения, вложив их в ювелирные украшения, вряд ли увенчается успехом. Об этом «Инфо24» сообщил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Она назвал кольца, серьги и браслеты малоэффективным финансовым инструментом. Потому что такие украшения не позволять получить прибыль при последующей продаже, даже если в общем эквиваленте золото будет расти в цене. Кроме того, сбыть с рук ювелирку бывает очень непросто.
Сохранить и преумножить свои сбережения можно лишь в том случае, если речь идет об антиквариате. Такие вещи с годами буду стоить дороже и цениться выше, добавил эксперт.
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