Экономист Остапкович назвал ювелирные украшения плохой инвестицией

Попытка сохранить свои сбережения, вложив их в ювелирные украшения, вряд ли увенчается успехом. Об этом «Инфо24» сообщил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Она назвал кольца, серьги и браслеты малоэффективным финансовым инструментом. Потому что такие украшения не позволять получить прибыль при последующей продаже, даже если в общем эквиваленте золото будет расти в цене. Кроме того, сбыть с рук ювелирку бывает очень непросто.

Сохранить и преумножить свои сбережения можно лишь в том случае, если речь идет об антиквариате. Такие вещи с годами буду стоить дороже и цениться выше, добавил эксперт.