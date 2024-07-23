Экономист Остапкович: банковский вклад лучше открывать на полгода

На сегодняшний день вклады в банке стоит открывать сроком на полгода, поскольку размер ставки по ним будет известен только после заседания Банка России. Об этом сообщил экономист Георгий Остапкович в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, если ставка будет стабильной, тогда вклад можно открывать на год. Нужно внимательно следить за всеми показателями и уже от этого отталкиваться.

При этом максимальная ставка по вкладам в некоторых банках может достигать более 20%. Отдать депозиты они могут в виде кредита под 26-27%, отметил Остапкович.