Экономист Орлов предложил инвестировать в облигации федерального займа

Директор Курганского филиала Института экономики УрО РАН, профессор и доктор экономических наук Сергей Орлов рассказал « ФедералПресс », как лучше инвестировать накопленные средства.

Специалист посоветовал придерживаться консервативной стратегии финансового поведения.

«При практической реализации консервативной стратегии именно банковские депозиты представляются наиболее выгодными финансовыми вложениями», — отметил эксперт.

Также профессор рекомендовал рассмотреть государственные долговые обязательства — облигации федерального займа. По его мнению, эти инструменты наиболее подходят для граждан с точки зрения доходности и надежности.