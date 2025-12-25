Экономист Орлов предложил инвестировать в облигации федерального займа

Директор Курганского филиала Института экономики УрО РАН, профессор и доктор экономических наук Сергей Орлов рассказал «ФедералПресс», как лучше инвестировать накопленные средства.
Специалист посоветовал придерживаться консервативной стратегии финансового поведения.
«При практической реализации консервативной стратегии именно банковские депозиты представляются наиболее выгодными финансовыми вложениями», — отметил эксперт.
Также профессор рекомендовал рассмотреть государственные долговые обязательства — облигации федерального займа. По его мнению, эти инструменты наиболее подходят для граждан с точки зрения доходности и надежности.
