Краткосрочные банковские депозиты составляют наилучшую стратегию для российских инвесторов в 2025 году. Об этом рассказал профессор и директор Курганского филиала Института экономики УрО Российской академии наук Сергей Орлов в интервью «ФедералПресс».
Специалист отметил, что текущие проценты по вкладам выше уровня инфляции. Этот факт делает такие инвестиции выгодными для сохранности и увеличения капитала. При этом Орлов рекомендовал выбирать банки-участники системы страхования вкладов для обеспечения максимальной надежности вложений.
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