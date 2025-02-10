Краткосрочные банковские депозиты составляют наилучшую стратегию для российских инвесторов в 2025 году. Об этом рассказал профессор и директор Курганского филиала Института экономики УрО Российской академии наук Сергей Орлов в интервью «ФедералПресс» .

Специалист отметил, что текущие проценты по вкладам выше уровня инфляции. Этот факт делает такие инвестиции выгодными для сохранности и увеличения капитала. При этом Орлов рекомендовал выбирать банки-участники системы страхования вкладов для обеспечения максимальной надежности вложений.