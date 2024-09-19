Экономист Ордов заявил, что выгодными вариантами пассивного дохода являются вклады и облигации

Эксперт подчеркнул, что важно определить цели и задачи для своих сбережений, а также временные рамки и уровень риска, который человек готов принять. Если это последние средства, в приоритете должна быть их надежность. Если же есть возможность рискнуть и заработать больше, то следует рассмотреть другие финансовые инструменты.



Ордов отметил, что в условиях нынешних процентных ставок целесообразнее уделить внимание депозитам в краткосрочной перспективе или государственным долговым ценным бумагам, которые могут обеспечить высокую доходность на длительный срок с гарантированным результатом, добавили «Известия».