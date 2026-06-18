Экономист Ордов: маткапитал для инвестиций может повлиять на рождаемость

Власти обсуждают возможность использовать средства маткапитала в качестве инвестиций, в частности, допустить их перевод в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Декан Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова и доктор экономических наук Константин Ордов рассказал 360.ru, как это повлияет на российские семьи.

Инициатива может стать дополнительным стимулом для повышения рождаемости. Однако и некоторые «но» эксперт тоже озвучил.

«У людей должна быть возможность выйти из программы долгосрочных сбережений, вывести маткапитал для улучшения жилищных условий, на лечение ребенка или другие целевые потребности. Это ограничение должно быть, потому что в противном случае человек потеряет не только доходность, но и все средства сертификата», — отметил Ордов.

О том, что такое ПДС, куда сегодня можно потратить маткапитал и как поступить семьям прямо сейчас — в материале 360.ru.