Экономист Нечаев посоветовал россиянам следить за депозитной политикой банков

Россиянам, которые намерены заработать на вкладах в банках, стоит следить за депозитной политикой крупных финансовых организаций. Такой совет дал бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, например, если в одном банке закончился срок вклада, а в другом ставка существенно выше, то все сбережения лучше перевести туда. Также стоит учитывать, что банки часто предлагают повышенную ставку по вкладам для так называемых «новых» денег.

Кроме того, хорошие возможности сейчас предлагает биржевой рынок, однако за ним нужно следить ежедневно, отметил Нечаев.