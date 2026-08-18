Экономист Михайлов отметил, что коммерческие помещения дают более высокую доходность, но несут больше рисков

По данным исследования инвестиционной компании, вложения в коммерческую недвижимость в Москве окупаются в среднем за 8,3–8,7 года, а в жилую — за 24,4 года. «Вечерняя Москва» выяснила, почему разница в сроках окупаемости может сохраняться, но нынешний разрыв не стоит считать постоянным.

Экономист Владимир Михайлов отметил, что коммерческие помещения дают более высокую доходность, но они несут больше рисков: простой, смена арендатора, расходы на ремонт и зависимость от состояния экономики.

Главный риск частного инвестора — перепутать высокую потенциальную доходность с высокой надежностью. Квартиру проще пересдать или продать, а коммерческое помещение сильнее зависит от локации и назначения.

Руководитель компании по аренде и продаже коммерческой недвижимости Андрей Ковалев считает, что сейчас реальные ставки окупаемости при покупке квартиры — два процента. Цены на коммерческую недвижимость стабильны, и там окупаемость 3,4 процента. Но если сравнить эти показатели со ставками депозитов в районе 14 процентов, то инвестиции в недвижимость выглядят менее привлекательными.

По его словам, отдельные сегменты коммерческой недвижимости испытывают давление снижения спроса. Спрос на аренду офисов падает из-за перехода на удаленку, закрытия бизнесов и банкротств. В торговых центрах и стрит-ретейле много свободных помещений.

По данным аналитиков крупной консалтинговой компании, офисный рынок Москвы активно расширяется, строятся новые объекты. По итогам первого квартала 2026 года введено около 118 тысяч квадратных метров новых площадей. А за второй квартал 2026 года был обновлен 12-летний рекорд: за апрель–май введено 14 объектов общей площадью 315 тысяч квадратных метров. Около 45 процентов от этого объема обеспечили штаб-квартиры крупных корпораций.