Экономист Маслова заявила, что юань может стать альтернативой доллару и евро для инвестиций

Вопрос о привлекательности китайских финансовых инструментов и юаня для граждан России становится все более насущным. Лектор Российского общества «Знание», доктор экономических наук, профессор Ирина Маслова поделилась с «ФедералПресс » своими мыслями о целесообразности инвестирования в эту валюту.

По словам эксперта, на это влияет несколько факторов: текущая экономическая и политическая обстановка, углубление торгово-экономических связей между Россией и Китаем, а также давление санкций. В условиях ограничений в отношении западных валют, юань может стать разумной альтернативой доллару и евро, особенно если ограничения будут продолжаться.

Маслова также подчеркнула, что Китай активно регулирует курс своей валюты и экономическую политику, что направлено на поддержание финансовой стабильности. Это делает юань более интересным вариантом для долгосрочных инвестиций по сравнению с более нестабильными валютами.