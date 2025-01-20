Экономист Масленников: ситуация с пенсионной системой требует более эффективных мер

Экономист Никита Масленников прокомментировал предложение члена экспертного совета при комитете по экономической политике Госдумы Валерия Тумина о внеплановой индексации пенсий на 2-3%. Об этом сообщил « Ридус ».

По мнению эксперта, к планам Тумина следует отнестись с осторожностью. Средства для таких целей действительно можно найти в бюджете, однако в условиях текущей инфляции положение пенсионеров сильно не улучшится, пояснил экономист.

«Просто одной индексацией ситуацию не переломить, потому что мы сейчас видим очень серьезное снижение пенсии», — заявил Масленников.

Специалист отметил, что ситуация с пенсионной системой в России требует более эффективных мер. Он указал на необходимость возвращения к широкому использованию накопительных механизмов.