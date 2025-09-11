Экономист Марголин допустил уменьшение ключевой ставки до конца года

Доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин в интервью сайту телеканала « Звезда » высказал мнение о возможности снижения ключевой ставки.

По словам эксперта, ситуация действительно способна измениться, однако потребуется время.

«До конца года все-таки перспектива дальнейшего снижения существует», — допустил специалист.

Как пояснил экономист, для реализации эффективных проектов в реальном секторе экономики необходимы более низкие процентные ставки, что требует от государства соответствующего субсидирования и дополнительных бюджетных ресурсов.