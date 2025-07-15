Экономист Лоссан высказал мнение, что наличные останутся частью финансовой системы России

Несмотря на рост популярности безналичных платежей, власти не собираются отказываться от бумажных денег. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал специалист в области экономики и финансов, редактор рубрики «Инвестиции» в журнале «Сравни» Алексей Лоссан.

По его словам, наличные деньги по-прежнему востребованы у людей старшего поколения и у жителей отдаленных районов, где цифровая инфраструктура развита недостаточно. Кроме того, они обеспечивают анонимность и независимость от технических сбоев, написало радио Sputnik.

«В кризисные периоды спрос на наличные традиционно возрастает, поскольку они воспринимаются как более надежный инструмент хранения средств», — отметил Лоссан.

Эксперт также подчеркнул, что привычки и психологические установки многих россиян по-прежнему связаны с физическими деньгами. Для малого бизнеса, особенно в неформальном секторе, наличные также остаются удобным и иногда единственно возможным способом расчетов.

Таким образом, даже при дальнейшем росте доли безналичных платежей банкноты сохранят свою роль в экономике, обеспечивая универсальность и устойчивость финансовой системы.