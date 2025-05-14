Экономист Лобода заявил, что россияне потеряли интерес к наличным долларам

Спрос на наличные доллары в России остается минимальным последние 10 лет. Об этом заявил топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода в разговоре с сайтом RT .

«В России у граждан заметно снизился интерес к наличным валютам недружественных стран. Он совсем не тот, что был 20 лет назад», — отметил экономист.

По словам специалиста, проблемы банков с новыми купюрами доллара несущественны, поскольку граждане предпочитают электронные валюты. Очереди в обменных пунктах давно исчезли даже в периоды серьёзных экономических потрясений и политической нестабильности.