Экономист Лобода заявил, что базой для единой валюты стран БРИКС может стать китайский юань
Страны БРИКС могут создать единую валюту, это не утопия. Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
По его словам, пока главное препятствие в том, чтобы определиться, что именно взять за основу универсальной валюты.
«Китайский юань — единственная мировая резервная валюта среди валют стран — участниц БРИКС», — отметил Лобода.
Он добавил, что гораздо проще перейти на взаимные расчеты в юанях. Это было бы более рациональным шагом, чем создавать новую валюту.