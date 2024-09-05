Экономист Лобода: в 2024 году цены на нефть не опустятся ниже 70 долларов за баррель Brent

До конца 2024 года цены на нефть будут колебаться в пределах 70-90 долларов (от 6,3 тысячи до 8,1 тысячи рублей) за баррель марки Brent. Такое мнение высказал экономист Андрей Лобода в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, значительное падение стоимости не прогнозируется. В западных странах спрос на горючее сокращается из-за увеличения цен, однако в азиатских регионах уровень потребности остается высоким, пояснил специалист.

Лобода также напомнил о планах ОПЕК+ увеличить объемы добычи нефти с октября текущего года, добавил сайт «Аргументы и факты».