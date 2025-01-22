Экономист Лобода связал укрепление рубля с приближением налогового периода
Укрепление рубля в последние дни связано с приближающимся налоговым периодом. На ситуацию оказывают влияние и высокие процентные ставки. Об этом рассказал экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT.
По его словам, российскую валюту также поддерживают ежедневные продажи по бюджетному правилу и меры валютного контроля.
«Есть факторы, создающие давление на рубль, включая опасения по поводу возможного сокращения валютных поступлений из-за ужесточения санкций против российского сырьевого экспорта», — добавил эксперт.
После инаугурации президента США Дональда Трампа, отметил специалист, подобные опасения усиливаются. Кроме того, негативное влияние на рубль могут оказать низкие цены на нефть.