Экономист Лобода: сдача жилья в аренду позволит накопить на пенсию

Дополнительные доходы позволят себя чувствовать на пенсии комфортнее. Предварительно накопить деньги можно благодаря сдаче жилья в аренду, рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, сейчас маленькая пенсия едва обеспечивает необходимый минимум пожилых людей. Если безработный начнет сдавать квартиру в аренду за 35 тысяч рублей и с 30 лет начнет откладывать ежемесячно по пять тысяч, к пенсии он накопит 1,8 миллиона.

Накопить за 30 лет более двух миллионов рублей позволит долгосрочный вклад под хороший процент, отметил Лобода.