Экономист Литвиненко заявила, что будущее за биткоином

Будущее экономики, бесспорно, остается за биткоином, именно он будет определять ее уже в ближайшие десятилетия. Такое мнение выразила в беседе с «Мир24» экономист, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Она объяснила, что в ближайшее время международны расчеты могут перейти на использование биткоина. А уже через пять лет криптовалюта вообще может вытеснить все остальные. Литвиненко отметила, что биткоин может остаться единственным универсальным средство для взаимных расчетов между разными странами.

Сейчас его курс вырос уже до 100 тысяч долларов, и это, скорее всего, далеко не предел.Толчком к этому стала победа Трампа на выборах президента США, добавила экономист.