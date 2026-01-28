Экономист Левченко указал на возможную девальвацию доллара в 2026 году

Независимый экономист Владимир Левченко в эфире радио Sputnik выразил уверенность в невозможности дефолта в России в ближайшие 20 лет.

Эксперт отметил, что страна имеет небольшое количество долгов и успешно их обслуживает, а экономика справляется с вызовами. По его словам, процентные ставки будут снижаться.

Левченко также указал на высокий риск дефолта во многих западных странах из-за огромного количества долгов и стагфляции. Однако он считает, что формального дефолта, скорее всего, не произойдет, а будет ускорение инфляции и девальвация доллара.

Экономист подчеркнул, что процесс девальвации доллара набирает обороты и к концу месяца курс доллара может достичь нового исторического минимума по отношению к швейцарскому франку и другим валютам.