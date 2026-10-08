Экономист Кузнецов спрогнозировал курс юаня к Новому году в 12,8–13,2 рубля

Колебания курса юаня после национальных праздников в Китае прекратятся к середине октября. Таким прогнозом с изданием «ФедералПресс» поделился профессор кафедры финансов и кредита Государственного университета управления Николай Кузнецов.

По словам экономиста, с 1 по 7 октября китайские банки, биржи и предприятия не работали, из-за чего расчеты с валютой временно остановились. С выходом с каникул 8 октября контрагенты начали активно скупать юани, реализуя отложенный спрос. Это вызвало краткосрочные «качели» котировок, однако к середине месяца рынок вернется в равновесие.

Эксперт также добавил, что к Новому году стоимость китайской валюты в России составит порядка 12,8–13,2 рубля за юань.