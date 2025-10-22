Экономист Кузнецов отметил, что цифровая валюта скоро станет доступной для широкого круга

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления Николай Кузнецов в беседе с «ФедералПресс» объяснил, что цифровая валюта, основанная на технологии блокчейн, уже внедряется в России и скоро станет доступной для широкого круга пользователей. В отличие от обычных криптовалют, цифровой рубль контролируется центральным банком и не подвержен сильным колебаниям курса.

Цифровые деньги хранятся в специальном электронном кошельке, управляемом Центральным банком России. Пользователи могут зарегистрироваться в системе через банки-партнеры, что обеспечит повышенный уровень безопасности и минимальные транзакционные издержки.

Кузнецов подчеркнул, что цифровая валюта имеет ряд преимуществ, таких как повышенная надежность, простота использования и возможность совершать платежи без доступа к интернету. Однако он также указал на риски, связанные с цифровой валютой, такие как снижение конфиденциальности и возможность введения регулятором ограничений на использование средств.

По мнению Кузнецова, переход на цифровой рубль не должен вызывать беспокойства, так как наличные деньги и банковские карты останутся в ходу. Он рекомендует готовиться к появлению цифровой валюты, но делать это без спешки и паники.