Экономист Кульбака указал на связь уровня инфляции и объема бюджетных расходов в РФ

Доцент РАНХиГС и экономист Николай Кульбака прокомментировал новости о возможном снижении ключевой ставки в 2025 году. Уровень инфляции зависит от объема бюджетных расходов, отметил эксперт в беседе с « Ридусом ».

По его словам, соответствующий показатель также связан с другими факторами. К ним относятся, например, проблемы с международными расчетами.

«Если инфляция в 2025 году начнет снижаться, вместе с ней будет снижаться и ключевая ставка Центробанка», — пояснил специалист.

Однако об уменьшении не может быть и речи, если инфляция останется на том же уровне или продолжит расти, добавил экономист.