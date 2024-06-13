Экономист Кульбака: у Центробанка есть альтернативные механизмы определения курса, и он ими воспользуется

Экономист Николай Кульбака в беседе с «Ридусом» прокомментировал введение санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра.

Ранее стало известно, что с 13 июня Мосбиржа перестанет проводить торги доллара и евро из-за санкций со стороны Соединенных Штатов.

По словам эксперта, чуть больше недели рынок будет серьезно лихорадить, но у Центробанка, скорее всего, имеются альтернативные механизмы определения курса, и он ими воспользуется.

«Подобные механизмы уже существовали в девяностые годы. Так что курс будет определен довольно быстро», — сказал он.

Экономист добавил, что курс основных валют по отношению к рублю вырастет, но это произойдет без резких крупных скачков.