Экономист Кульбака: снижение ставок по вкладам отражает политику Центробанка

Экономист Николай Кульбака в беседе с « Ридусом » прокомментировал информацию о снижении банками процентных ставок по вкладам.

По словам эксперта, такие меры не связаны с замедлением инфляции в России. Это решение, отметил специалист, скорее, отражает политику Центрального банка, который стремится ограничить слишком высокие процентные ставки по депозитам.

«Судя по всему, регулятор старается не раздувать процентную ставку там, где это возможно. Поэтому банки не рискуют давать высокие проценты, чтобы не конфликтовать с ЦБ и не получать какие-то дополнительные проверки», — пояснил экономист.

Напомним, средняя доходность данного инструмента снизилась с более чем 22% до 21,5%.