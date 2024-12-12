Экономист Кульбака: QR-код от НСПК позволит жестче контролировать расходы

Главный редактор « Ридуса » Андрей Гулютин обратился в ФАС России и попросил проверить, соответствует ли законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода требованиям антимонопольного законодательства. Кроме того, «Ридус» запросил комментарии экспертов.

Как рассказал экономист Николай Кульбака, нововведение позволит государству «жестче контролировать расходы людей». Национальной системе платежных карт (НСПК) будут видны все перечисления.

«Выходит, контроль со стороны государства заметно усилится. При этом внедрение единого QR-кода потребует больших финансовых, управленческих и организационных затрат. Для чего все это делается? Я думаю, главная цель государства — обеспечить бюджет дополнительными доходами», — заявил специалист.

По мнению финансового аналитика Дмитрия Голубовского, система имеет как минусы, так и плюсы. Так, потребители выиграют в том случае, если Центробанком будут установлены низкие цены на транзакции. К недостаткам эксперт отнес отсутствие конкуренции.