Экономист Ковригин: массовая выдача пособий в России ускорит рост инфляции

О последствиях безвозмездных пособий в России рассказал заместитель директора института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин в интервью kp.ru .

По его словам, в нашей стране подобная мера может лишь ускорить и без того высокие темпы инфляции. Это связано с загрузкой производственных мощностей и значительным уровнем совокупного спроса.

Кроме того, российская экономика сейчас находится в позиции перегрева, поэтому дополнительное денежное стимулирование граждан не даст нужного эффекта, заключил экономист.