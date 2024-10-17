Экономист Ковригин: массовая выдача пособий в России ускорит рост инфляции

В конце сентября власти Таиланда приняли решение выделить 14 миллиардов долларов на выплаты 45 миллионам жителям страны.

О последствиях безвозмездных пособий в России рассказал заместитель директора института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин в интервью kp.ru.

По его словам, в нашей стране подобная мера может лишь ускорить и без того высокие темпы инфляции. Это связано с загрузкой производственных мощностей и значительным уровнем совокупного спроса.

Кроме того, российская экономика сейчас находится в позиции перегрева, поэтому дополнительное денежное стимулирование граждан не даст нужного эффекта, заключил экономист.

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