Экономист Ковригин: массовая выдача пособий в России ускорит рост инфляции
В конце сентября власти Таиланда приняли решение выделить 14 миллиардов долларов на выплаты 45 миллионам жителям страны.
О последствиях безвозмездных пособий в России рассказал заместитель директора института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин в интервью kp.ru.
По его словам, в нашей стране подобная мера может лишь ускорить и без того высокие темпы инфляции. Это связано с загрузкой производственных мощностей и значительным уровнем совокупного спроса.
Кроме того, российская экономика сейчас находится в позиции перегрева, поэтому дополнительное денежное стимулирование граждан не даст нужного эффекта, заключил экономист.
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